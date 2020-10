Serie C, cade ancora il Palermo. Vincono Carpi, Perugia e Cesena. Pari del Livorno (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono andate in scena le prime gare domenicali della quinta giornata del campionato di Serie C. Nelle prime tre gare del Girone si segnalano le sconfitte di Novara e Piacenza, mente il Livorno si ferma sul Pari ad Olbia e pareggiano Lecco ed Albinoleffe. Nel girone B Vincono Carpi, Perugia e Cesena. Nel girone C è un'altra giornata nera per il Palermo che cade 2-1 in casa del Bisceglie, mentre Vincono Viterbese, Vibonese e Ternana.GIRONE ALecco-Carrarese 0-0Grosseto-Pro Vercelli 1-2Juventus U23-Albinoleffe 1-1Novara-Pontedera 1-2Olbia-Livorno 1-1Pistoiese-Piacenza 2-1Girone BMatelica-Modena 2-1Triestina-Ravenna 2-1Virtus Verona-Pesaro 0-0FeralpiSalò-SudTirol 0-1Fano-Imolese ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono andate in scena le prime gare domenicali della quinta giornata del campionato diC. Nelle prime tre gare del Girone si segnalano le sconfitte di Novara e Piacenza, mente ilsi ferma sulad Olbia e pareggiano Lecco ed Albinoleffe. Nel girone B. Nel girone C è un'altra giornata nera per ilche2-1 in casa del Bisceglie, mentreViterbese, Vibonese e Ternana.GIRONE ALecco-Carrarese 0-0Grosseto-Pro Vercelli 1-2Juventus U23-Albinoleffe 1-1Novara-Pontedera 1-2Olbia-1-1Pistoiese-Piacenza 2-1Girone BMatelica-Modena 2-1Triestina-Ravenna 2-1Virtus Verona-Pesaro 0-0FeralpiSalò-SudTirol 0-1Fano-Imolese ...

ItaSportPress : Serie C, cade ancora il Palermo. Vincono Carpi, Perugia e Cesena. Pari del Livorno - - NewsTuttoC : Serie C, i risultati finali delle gare delle 15:00: cade ancora il Palermo - fcin1908it : Serie A Femminile - L'Inter cade nel derby: vince il Milan 4-1 - - IdeawebTV : Calcio a 5 – Serie B: salta l’esordio dell’Elledì Fossano, in C1 Futsal Savigliano cade ancora… - Fabiana03336653 : che chico malo gemitaiz che “non guarderò mai le tue storie moreno”, della serie “non mi abbasso perché sennò mi ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie cade Serie D, cade il Ghiviborgo in casa con il Sassomarconi LuccaInDiretta Gelbison non sa più vincere, cade 1-0 a Troina: è crisi di risultati

La Gelbison non sa più vincere dopo la convincente affermazione nel turno inaugurale nel derby con i cugini del Santa Maria, non è stata capace di ottenere il bottino pieno, e ...

Serie D. Savoia, terza vittoria consecutiva. Al Giraud cade l'Afragolese

Il derby deciso dalle reti di Fornito e Poziello. La rete del vantaggio è di Fornito al 14'. Nella ripresa Poziello sigilla il match. Ospiti che chiudono la gara in 10 per l'espulsione di Conte. Nel ...

La Gelbison non sa più vincere dopo la convincente affermazione nel turno inaugurale nel derby con i cugini del Santa Maria, non è stata capace di ottenere il bottino pieno, e ...Il derby deciso dalle reti di Fornito e Poziello. La rete del vantaggio è di Fornito al 14'. Nella ripresa Poziello sigilla il match. Ospiti che chiudono la gara in 10 per l'espulsione di Conte. Nel ...