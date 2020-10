Serie B | Pordenone-Spal | i tifosi neroverdi seguono il match dagli scivoli dell’acquapark

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) In una situazione d’emergenza generata dalla pandemia di Covid-19, che sta fortemente condizionando anche lo sport, bisogna cercare di ingegnarsi in qualche modo per far fronte alla limitata capienza degli stadi. Idel, in occasione deldiB di ieri contro laterminato 3-3, hanno infatti deciso di arrampicarsi suglidell’acquapark adiacente l’impianto di gioco per godersi la partita. Ilinfatti si è spostato quest’anno da Udine a Lignano, giocando le proprie partite casalinghe al ‘Guido Teghil‘, proprio di fronte ad un parco acquatico, un’occasione che inon si sono lasciati scappare.