Serie A, Roma-Benevento 5-2: goleada con brivido, il Pedro-Dzeko show fa godere Fonseca (Di domenica 18 ottobre 2020) Seconda vittoria consecutiva in questa Serie A per la Roma di Paulo Fonseca, che si impone per 5-2 sul Benevento. La partita è stata però molto più combattuta di quello che il punteggio finale lascerebbe immaginare: i campani sono passati in vantaggio al 9' con Caprari, salvo poi essere rimontati tra il 31' e il 35' a causa delle reti di Pedro e Dzeko. Nel recupero del primo tempo è arrivato anche il tris di Mkhitaryan, che però è stato annullato per fuorigioco. E allora nella ripresa il Benevento ha raggiunto il pareggio grazie ad un calcio di rigore, che Lapadula in un primo momento ha sbagliato, salvo poi trovare il tap in vincente. Le emozioni dal dischetto non sono però finite qui, perché al 67' è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Seconda vittoria consecutiva in questaA per ladi Paulo, che si impone per 5-2 sul. La partita è stata però molto più combattuta di quello che il punteggio finale lascerebbe immaginare: i campani sono passati in vantaggio al 9' con Caprari, salvo poi essere rimontati tra il 31' e il 35' a causa delle reti di. Nel recupero del primo tempo è arrivato anche il tris di Mkhitaryan, che però è stato annullato per fuorigioco. E allora nella ripresa ilha raggiunto il pareggio grazie ad un calcio di rigore, che Lapadula in un primo momento ha sbagliato, salvo poi trovare il tap in vincente. Le emozioni dal dischetto non sono però finite qui, perché al 67' è stata ...

GoalItalia : #Dzeko da record in #RomaBenevento ?? Tra i marcatori top della Roma in Serie A?? - Gazzetta_it : Gol! Roma - Benevento 1-1, rete di Pedro (ROM) - CorSport : Lutto per Francesco #Totti, si è spento il padre Enzo. Aveva il #Coronavirus - 100x100Napoli : Serie A, la Roma ne fa 5 al Benevento: protagonista Dzeko - MondoNapoli : Serie A- Termina Roma-Benevento, il risultato finale - -