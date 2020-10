Serie A, prima vittoria per il Cagliari, lo Spezia rimonta la Fiorentina (Di domenica 18 ottobre 2020) È la domenica delle rimonte in Serie A, dopo la vittoria del Sassuolo a Bologna vince anche il Cagliari che passa a Torino e inguaia Giampaolo. La Fiorentina di Iachini va subito avanti 2-0 e poi si fa riprendere da un ottimo Spezia che rimonta i viola e fa 2-2.TORINO-Cagliari 2-3caption id="attachment 1038795" align="alignnone" width="1024" Torino Cagliari, getty images/captionTorino e Cagliari devono dare una scossa al loro campionato e per questo si danno da subito battaglia. Nel primo tempo i sardi chiudono avanti 2-1 nonostante il vantaggio iniziale dei ragazzi di Giampaolo grazie al rigore trasformato da Belotti. Il Cagliari rimonta con Joao Pedro e Simeone, poi a inizio secondo tempo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) È la domenica delle rimonte inA, dopo ladel Sassuolo a Bologna vince anche ilche passa a Torino e inguaia Giampaolo. Ladi Iachini va subito avanti 2-0 e poi si fa riprendere da un ottimochei viola e fa 2-2.TORINO-2-3caption id="attachment 1038795" align="alignnone" width="1024" Torino, getty images/captionTorino edevono dare una scossa al loro campionato e per questo si danno da subito battaglia. Nel primo tempo i sardi chiudono avanti 2-1 nonostante il vantaggio iniziale dei ragazzi di Giampaolo grazie al rigore trasformato da Belotti. Ilcon Joao Pedro e Simeone, poi a inizio secondo tempo ...

