Serie A, prima vittoria per il Cagliari che inguaia il Torino. Lo Spezia rimonta la Fiorentina (Di domenica 18 ottobre 2020) È la domenica delle rimonte in Serie A, dopo la vittoria del Sassuolo a Bologna vince anche il Cagliari che passa 3-2 a Torino e inguaia Giampaolo. La Fiorentina di Iachini va subito avanti 2-0 e poi si fa riprendere da un ottimo Spezia che rimonta i viola e fa 2-2.Torino-Cagliari 2-3caption id="attachment 1038795" align="alignnone" width="1024" Torino Cagliari, getty images/captionTorino e Cagliari devono dare una scossa al loro campionato e per questo si danno da subito battaglia. Nel primo tempo i sardi chiudono avanti 2-1 nonostante il vantaggio iniziale dei ragazzi di Giampaolo grazie al rigore trasformato da Belotti. Il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) È la domenica delle rimonte inA, dopo ladel Sassuolo a Bologna vince anche ilche passa 3-2 aGiampaolo. Ladi Iachini va subito avanti 2-0 e poi si fa riprendere da un ottimochei viola e fa 2-2.2-3caption id="attachment 1038795" align="alignnone" width="1024", getty images/captiondevono dare una scossa al loro campionato e per questo si danno da subito battaglia. Nel primo tempo i sardi chiudono avanti 2-1 nonostante il vantaggio iniziale dei ragazzi di Giampaolo grazie al rigore trasformato da Belotti. Il ...

juventusfc : KICK-OFF! Ci siamo, inizia #CrotoneJuve! Viviamola come sempre, tutti INSIEME! ?? FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! LIVE… - OptaPaolo : 24 - Il Milan è andato a segno in 24 partite di Serie A di fila per la prima volta dal 1973 (serie in cui arrivò a… - raicinque : La serie #WildestAntarctic, in Prima Visione da stasera - #18ottobre - alle 21.15, mostra in 4 episodi la fauna più… - DeiolaGiovanna : RT @Giovannapolido3: #TheWorldLovesÖzgeGürel Sei stata la Prima Attrice in ????a farci Scoprire le Serie Turche ????@ozgecangurel - Giovannapolido3 : #TheWorldLovesÖzgeGürel Sei stata la Prima Attrice in ????a farci Scoprire le Serie Turche ????@ozgecangurel -

Ultime Notizie dalla rete : Serie prima Teen Wolf, Dylan O'Brien sul revival della serie: "Prima o poi ci riuniremo" Movieplayer.it La settimana di #raistoriaperglistudenti

Un viaggio nella storia dell’umanità, dall’età delle caverne alle guerre sante del Medievo, con il ritorno dell’iniziativa “Io chiedo a @raistoria, risponde Barbero”, e uno spaccato della recente stor ...

Diretta Udinese Parma/ Streaming video tv: i precedenti del big match (Serie A)

Diretta Udinese Parma streaming video tv (Serie A): orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 4^ giornata.

Un viaggio nella storia dell’umanità, dall’età delle caverne alle guerre sante del Medievo, con il ritorno dell’iniziativa “Io chiedo a @raistoria, risponde Barbero”, e uno spaccato della recente stor ...Diretta Udinese Parma streaming video tv (Serie A): orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 4^ giornata.