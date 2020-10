Serie A | l’Udinese gela il Parma allo scadere 3-2

Leggi su itasportpress

(Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo le sconfitte con Roma, Spezia e Verona, alla Dacia Arena arrivano i primi gol e i primi punti in campionato dell'Udinese che ha piegato ilcol punteggio di 3-2. I gol: nel primo tempo Samir risponde al vantaggio di Hernani, sul cui destro da fuori area c'era stata una deviazione dello stesso Samir. In avvio di ripresa Pereyra induce all'autogol Iacoponi ma al 70' Karamoh trova il 2-2. Decisivo un destro di Pussetto.TabellinoMARCATORI26' Hernani (P), 28' Samir (U), 53' aut. Iacoponi (P), 70' Karamoh (P), 89' Pussetto (U)UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan (67' Makengo), Pereyra (78' Deulofeu), Ouwejan (78' Forestieri); Okaka, Lasagna (67' Pussetto). All. Gotti(4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani (80' Grassi), ...