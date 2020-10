Serie A, le formazioni di Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari. Il Sassuolo vince a Bologna (Di domenica 18 ottobre 2020) Serie A, il programma e i risultati di domenica 18 ottobre 2020. In campo la Roma. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 18 ottobre 2020. In attesa del Monday Night tra Verona e Genoa, si completa la quarta giornata di campionato. Nella sfida delle 12.30 vittoria in rimonta del Sassuolo. Neroverdi al secondo posto solitario dopo il 4-3 al Bologna. Felsinei sempre fermi a 3 punti. Serie A, i risultati di domenica 18 ottobre 2020 Di seguito il programma e i risultati di Serie A di domenica 18 ottobre 2020, sfide valide per la quarta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Bologna-Sassuolo 3-4Spezia-Fiorentina (ore ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 ottobre 2020)A, il programma e i risultati di domenica 18 ottobre 2020. In campo la Roma. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 18 ottobre 2020. In attesa del Monday Night tra Verona e Genoa, si completa la quarta giornata di campionato. Nella sfida delle 12.30 vittoria in rimonta del. Neroverdi al secondo posto solitario dopo il 4-3 al. Felsinei sempre fermi a 3 punti.A, i risultati di domenica 18 ottobre 2020 Di seguito il programma e i risultati diA di domenica 18 ottobre 2020, sfide valide per la quarta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)3-4(ore ...

Formazioni ufficiali e aggiornamenti in diretta della sfida tra Pistoiese e Piacenza valida per la quinta giornata di Serie C 2020-21 PISTOIESE (3-5-2): Vivoli; Mazzarani, Camilleri, Solerio; Pierozzi ...

Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

Dopo la pausa Nazionali, la Serie A è pronta a tornare in campo ... mentre i granata sono ancora a digiuno. Le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, N’Koulou, ...

