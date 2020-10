Serie A, De Siervo: “Coronavirus? Necessario seguire le indicazioni previste, caso Parma emblematico” (Di domenica 18 ottobre 2020) "Il caso Parma è emblematico di come sia Necessario seguire le indicazioni previste per la disputa delle partite".Lo ha detto Luigi De Siervo. L'amministratore delegato della Lega Serie A, in una nota della Stampa Serie A, ha commentato la gestione dei casi Coronavirus in casa ducale, elogiando l'operato della società e della Asl.Di seguito, le sue dichiarazioni."La situazione che stanno affrontando le nostre società conferma che l'unico modo per portare a compimento la stagione è attenersi al protocollo. Voglio fare i complimenti alla società - ha proseguito De Siervo -, al medico e a tutto lo staff per la Serietà con la quale ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) "Ilè emblematico di come sialeper la disputa delle partite".Lo ha detto Luigi De. L'amministratore delegato della LegaA, in una nota della StampaA, ha commentato la gestione dei casi Coronavirus in casa ducale, elogiando l'operato della società e della Asl.Di seguito, le sue dichiarazioni."La situazione che stanno affrontando le nostre società conferma che l'unico modo per portare a compimento la stagione è attenersi al protocollo. Voglio fare i complimenti alla società - ha proseguito De-, al medico e a tutto lo staff per latà con la quale ...

Mediagol : #SerieA, De Siervo: “Coronavirus? Necessario seguire le indicazioni previste, caso Parma emblematico” - CarloMartootchy : RT @antoalicastro: De Siervo, ad della Serie A:'Voglio fare i complimenti alla società, al medico e a tutto lo staff per la serietà con la… - Mediagol : #SerieA, De Siervo: 'Coronavirus? Necessario seguire le indicazioni previste, caso Parma emblematico' - sportli26181512 : De Siervo: 'Complimenti al Parma, l'unico modo per finire la stagione è attenersi al Protocollo': Luigi De Siervo,… - FcInterNewsit : Serie A e Covid-19, De Siervo: 'L'unico modo per portare a compimento la stagione è attenersi al protocollo' -