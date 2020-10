Seconda manche gigante maschile di Solden – Gli italiani non sono all’altezza delle italiane (Di domenica 18 ottobre 2020) Si preannunciava una vera battaglia la Seconda manche gigante maschile di Solden 2020. Sul Rettenbach si sono affrontati sette uomini racchiusi in soli 31 centesimi e un solo italiano che poteva ambire al podio, Luca De Aliprandini nono a metà gara, distanziato di 57 centesimi dal capo classifica Gino Caviezel. Com’è andata la Seconda manche gigante maschile di Solden? La Seconda manche del gigante maschile di Soelden è scattata alle ore 13.15, con tracciatura slovena che potrebbe piacere ma una pista che non regge benissimo. Favoriti Zan Kranjec, 2° a soli 6 centesimi dal leader e appena ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020) Si preannunciava una vera battaglia ladi2020. Sul Rettenbach siaffrontati sette uomini racchiusi in soli 31 centesimi e un solo italiano che poteva ambire al podio, Luca De Aliprandini nono a metà gara, distanziato di 57 centesimi dal capo classifica Gino Caviezel. Com’è andata ladi? Ladeldi Soelden è scattata alle ore 13.15, con tracciatura slovena che potrebbe piacere ma una pista che non regge benissimo. Favoriti Zan Kranjec, 2° a soli 6 centesimi dal leader e appena ...

