Scuola, nuovo DCPM: "No alla didattica a distanza". Cosa cambia (Di domenica 18 ottobre 2020) Notizia certificata e riportata da Il Corriere della Sera. Bar e ristoranti aperti fino alle 24 e massimo 6 persone per tavolo, stop a sagre e fiere, blocco degli sport da contatto a tutti i livelli, limitazioni per palestre e piscine, inizio delle lezioni alle 11 per gli studenti delle scuole superiori, smart working al 75%, abbassamento della capienza consentita del trasporto pubblico. Sono le misure per limitare i contagi da Covid-19 che il governo sta valutando in queste ore con i governatori e su cui ha chiesto ieri il parere del Comitato tecnico scientifico. Obiettivo è arrivare a una linea univoca su tutto il territorio espressa nel nuovo Dpcm - che confermerà l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e al chiuso - prevedendo che le Regioni dove più alto è l'indice di contagio possano emanare ...

