Scuola, il Ministro Azzolina alle Regioni: “Didattica resta in presenza per tutti, per trasporti si agisca anche su altri settori” (Di domenica 18 ottobre 2020) “La Scuola in presenza e’ fondamentale per tutti, dai piu’ piccoli all’ultimo anno del secondo grado“. Questa, a quanto si apprende, la posizione ribadita dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso dell’incontro di stamani con le Regioni. In aggiunta, Azzolina ha ricordato che per le scuole secondarie di secondo grado (superiori) una parte di didattica digitale “e’ gia’ presente”. Per quanto riguarda gli orari di ingresso e uscita scaglionati, invece, dovrebbe passare la linea del ministero dell’Istruzione: nessuna misura generalizzata, ma interventi mirati, territorio per territorio, e d’intesa con dirigenti scolastici e famiglie. Azzolina ha poi chiesto che ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) “Laine’ fondamentale per, dai piu’ piccoli all’ultimo anno del secondo grado“. Questa, a quanto si apprende, la posizione ribadita daldell’Istruzione Lucianel corso dell’incontro di stamani con le. In aggiunta,ha ricordato che per le scuole secondarie di secondo grado (superiori) una parte di didattica digitale “e’ gia’ presente”. Per quanto riguarda gli orari di ingresso e uscita scaglionati, invece, dovrebbe passare la linea del ministero dell’Istruzione: nessuna misura generalizzata, ma interventi mirati, territorio per territorio, e d’intesa con dirigenti scolastici e famiglie.ha poi chiesto che ...

