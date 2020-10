Scontri Nagorno-Karabak: Violato l’accordo sulla tregua umanitaria (Di domenica 18 ottobre 2020) L’Azerbaijan e L’Armenia, dopo vari appelli da parte della comunità internazionale e specialmente da parte della Russia, avevano stretto un accordo per cessare il fuoco e porre una tregua umanitaria a partire dalla mezzanotte tra sabato e domenica. La notizia era stata data dal Ministro degli Esteri dei due paesi. Ma la tregua nella regione degli Scontri a Nagorno-Karabak è durata ben poco, come afferma l’Armenia che ha accusato l’Azerbaijan di aver Violato l’accordo bombardando la regione alcune ore prima. Armenia-Azerbajian: Violata la tregua umanitaria La portavoce del Ministero della Difesa armeno Shushan Stepanyan ha denunciato su twitter l’accaduto dicendo “Il nemico ha ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 ottobre 2020) L’Azerbaijan e L’Armenia, dopo vari appelli da parte della comunità internazionale e specialmente da parte della Russia, avevano stretto un accordo per cessare il fuoco e porre unaa partire dalla mezzanotte tra sabato e domenica. La notizia era stata data dal Ministro degli Esteri dei due paesi. Ma lanella regione degliè durata ben poco, come afferma l’Armenia che ha accusato l’Azerbaijan di averl’accordo bombardando la regione alcune ore prima. Armenia-Azerbajian: Violata laLa portavoce del Ministero della Difesa armeno Shushan Stepanyan ha denunciato su twitter l’accaduto dicendo “Il nemico ha ...

QuotidianPost : Scontri Nagorno-Karabak: Violato l’accordo sulla tregua umanitaria - eastwestEU : Continuano gli scontri tra Armenia e Azerbaijan, Usa e Russia verso il rinnovo del trattato Start per la riduzione… - AssLechLecha : #LetterFeromTheWorld: si riaccendono gli scontri in Nagorno-Karabakh. Ne abbiamo parlato con Aldo Ferrari, il più g… - CLAUDIOMARTANO2 : RT @Lukyluke311: Nuovi scontri in Nagorno-Karabakh - Il Segretario di Stato US Pompeo: 'La Turchia peggiora la situazione' New clashes in… - leopadanofe : RT @Lukyluke311: Nuovi scontri in Nagorno-Karabakh - Il Segretario di Stato US Pompeo: 'La Turchia peggiora la situazione' New clashes in… -