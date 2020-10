Sci alpino: tutti i podi dell’Italia nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino dal 1967. La guida anno per anno (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono 949 i podi dell’Italia dello sci alpino in Coppa del Mondo dal 1966-1967, cioè in 55 edizioni del trofeo pensato e ideato dal giornalista francese Serge Lang (la 55esima è in corso). Aggiornati a oggi: 281 vittorie, 337 secondi e 331 terzi posti, così suddivisi: 604 (188 vittorie, 211 secondi e 205 terzi posti) in campo maschile, 345 (93 vittorie, 126 secondi e 126 terzi posti) in campo femminile. E ci sono tutti! Controllati e ri-controllati. In attesa dei prossimi… Buona lettura! 1966-1967 1 (femminile) 1ª Giustina Demetz – DH Sestriere (Ita) 3/3/1967. 1967-1968: 0 1968-1969: 0 1969-1970: 9 (tutti maschili) 1° Gustav Thöni ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono 949 idell’Italia dello sciindeldal 1966-, cioè in 55 edizioni del trofeo pensato e ideato dal giornalista francese Serge Lang (la 55esima è in corso). Aggiornati a oggi: 281 vittorie, 337 secondi e 331 terzi posti, così suddivisi: 604 (188 vittorie, 211 secondi e 205 terzi posti) in campo maschile, 345 (93 vittorie, 126 secondi e 126 terzi posti) in campo femminile. E ci sono! Controllati e ri-controllati. In attesa dei prossimi… Buona lettura! 1966-1 (femminile) 1ª Giustina Demetz – DH Sestriere (Ita) 3/3/-1968: 0 1968-1969: 0 1969-1970: 9 (maschili) 1° Gustav Thöni ...

