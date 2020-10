Sci alpino | le pagelle del gigante di Soelden | primo successo per Braathen | Odermatt lancia la sfida a Pinturault e Kristoffersen

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020) Si è chiuso il weekend dicon ilmaschile. Nella prima gara della stagione è arrivato ilin carriera del norvegese Lucas. Sul podio anche Marcoe Gino Caviezel, mentre “steccano” i favoriti della vigilia. Qui di seguito le. Lucas10: la prima volta non si scorda mai.in carriera in Coppa del Mondo per il norvegese (con mamma brasiliana), che si regala questa immensa gioia grazie ad una seconda manche davvero splendida, dove recupera quattro posizioni. Una vittoria che è anche storica, perchè ma nessun atleta nato dal 2000 in poi era riuscito a chiudere tra i primi tre. Marco...