Scemo | ti querelo! Rudy Zerbi dà il numero di Mammucari

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 18 ottobre 2020) Novella Toloni La coppia di giudici è stata nuovamente protagonista di una lite in trasmissione. Tutta colpa di un concorrente che, chiedendo ilalla De Filippi, ha scatenato la reazione diai danni del collega Tu si que vales continua a mietere successi. Gli ascolti premiano il talent del sabato sera di Canale 5 grazie anche alla giuria, sempre pronta a mettersi in gioco e a creare dinamiche divertiti con pubblico e concorrenti. E non mancano soprattutto le scintille trae Teo, che non perdono occasione per punzecchiarsi e bisticciare su esibizioni e concorrenti. L'ultima "uscita" dello speaker radiofonico, però, ha mandato su tutte le furie, che ha minacciato querele. nodo 1895827 A dare il via alla querelle tra i ...