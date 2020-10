“Scelgo Trump perché non è un politico” | bufera su Kirstie Alley In Usa più di 25 milioni hanno già votato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) Dal palco dei suoi comizi in Florida e poi in Georgia,accusa il rivale e la sua famiglia di corruzione. Da parte sua Biden punta il dito contro il presidente, che è divisivo e soffia sul fuoco della transfobia, e, in un rally in Michigan, ripete che ha mentito agli statunitensi sulla pandemia di Covid-19, “è tutt’altro che scomparsa”. A poco più di due settimane dal voto, la campagna elettorale riprende in presenza e si fa sempre più aspra. E il tycoon, dal Michigan, ha attaccato la governatrice Gretchen Whitmer, chiedendole di annullare le misure restrittive in vigore per il Covid-19. “Rinchiudetela”, ha urlato la folla dei sostenitori del repubblicano. Whitmer, democratica, è stata al centro di un tentativo di rapimento da parte di estremisti antigovernativi irritati dalle restrizioni. ...