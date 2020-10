Sassuolo, rimonta show e Bologna battuto in trasferta 4-3 (Di domenica 18 ottobre 2020) Al Dall'Ara succede di tutto. Bologna in vantaggio in avvio con Sansone, poi Berardi trova il pari dopo pochi minuti. I padroni di casa tornano sopra grazie alla rete di Svanberg. La ripresa inizia con il gol di Orsolini e la partita sembra chiusa. Il Sassuolo non molla e accorcia con Djuricic. Poco dopo Caputo pareggia con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo, prima della clamorosa autorete di Tomiyasu che regala i tre punti alla squadra di De Zerbi.Risultati, Quarta giornata: Napoli-Atalanta 4-1, Inter-Milan 1-2, Sampdoria-Lazio 3-0, Crotone-Juventus 1-1; Bologna-Sassuolo 3-4, Spezia-Fiorentina ore 15,Torino-Cagliari ore 15, Udinese-Parma ore 18, Roma-Benevento ore20.45; Lunedì 19 ottobre: Hellas Verona-Genoa ore 20.45.Classifica: Milan 12, Sassuolo 10, Atalanta 9, Napoli, Juventus 8, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 ottobre 2020) Al Dall'Ara succede di tutto.in vantaggio in avvio con Sansone, poi Berardi trova il pari dopo pochi minuti. I padroni di casa tornano sopra grazie alla rete di Svanberg. La ripresa inizia con il gol di Orsolini e la partita sembra chiusa. Ilnon molla e accorcia con Djuricic. Poco dopo Caputo pareggia con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo, prima della clamorosa autorete di Tomiyasu che regala i tre punti alla squadra di De Zerbi.Risultati, Quarta giornata: Napoli-Atalanta 4-1, Inter-Milan 1-2, Sampdoria-Lazio 3-0, Crotone-Juventus 1-1;3-4, Spezia-Fiorentina ore 15,Torino-Cagliari ore 15, Udinese-Parma ore 18, Roma-Benevento ore20.45; Lunedì 19 ottobre: Hellas Verona-Genoa ore 20.45.Classifica: Milan 12,10, Atalanta 9, Napoli, Juventus 8, ...

