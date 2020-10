Sassuolo, Carnevali: «Serie A? Facciamo di tutto per finire il campionato» (Di domenica 18 ottobre 2020) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato della situazione della Serie A. Le sue parole Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a ridosso della gara contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN sulla situazione della Serie A dopo i tanti casi di Coronavirus che hanno coinvolto i calciatori delle squadre del massimo campionato «Dobbiamo far di tutto per finire il campionato, come i sacrifici fatti nella scorsa stagione. Non siamo partiti con il piede giusto quest’anno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato della situazione dellaA. Le sue parole Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato a ridosso della gara contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN sulla situazione dellaA dopo i tanti casi di Coronavirus che hanno coinvolto i calciatori delle squadre del massimo«Dobbiamo far diperil, come i sacrifici fatti nella scorsa stagione. Non siamo partiti con il piede giusto quest’anno». Leggi su Calcionews24.com

Massimi41171600 : @MarcoKappa11 Sul Sassuolo sbagli...Carnevali fa coppia cn marotta - Pall_Gonfiato : Il direttore sportivo a tutto tondo sul #Sassuolo e non solo - _SiGonfiaLaRete : Sassuolo, Carnevali: “Bolla Nba? Idea politica di chi non conosce il sistema calcio” ?? - ItaSportPress : Sassuolo, Carnevali: 'Vogliamo finire la stagione. Bolla stile NBA da studiare' - - sportli26181512 : Sassuolo, Carnevali: 'Bolla Nba da prendere come esempio. Politica? Non conoscono la realtà...': Giovanni Carnevali… -