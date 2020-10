Sapiens non è plurale, l'errore è del traduttore italiano di Harari (Di domenica 18 ottobre 2020) net/ebooks/books/Sapiens.pdf a pag. 13 . errore quindi solo nella versione italiana. Dà amarezza il fatto che un simile errore si sia potuto commettere proprio in Italia, terra di studi classici. E ... Leggi su blitzquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) net/ebooks/books/.pdf a pag. 13 .quindi solo nella versione italiana. Dà amarezza il fatto che un similesi sia potuto commettere proprio in Italia, terra di studi classici. E ...

uomoconlacapa : @matteosalvinimi Per la specie Homo Sapiens, non fa alcuna differenza come un bambino venga creato o se venga cresc… - informatici : Possiamo creare ex novo corredi genetici di entità molto semplici. Ad es. virus (Il Coronavirus che gira, da geneti… - Mistrall59 : @matteosalvinimi Da quando la didattica frontale non funziona? C'è stata un'evoluzione dell'homo sapiens che ormai… - civcatt : RT @civcatt: La genetica e le scienze neurocognitive ci inducono a riconoscere come solo nell’Homo sapiens – e non per esempio nell’Homo ne… - Circe39068901 : @Corriere se tutti si sbagliano ... come dire dal ferro e fuoco .. oppure ' il fango e paglia '' oppure la creta ..… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapiens non Sapiens non è plurale, l'errore è del traduttore italiano di... Blitz quotidiano Sapiens non è plurale, l’errore è del traduttore italiano di Harari

Sapiensv è il titolo di un libro che ha venduto 15 milioni di copie. Non è plurale, l'errore è del traduttore italiano di Harari.

Da oggi una nuova rubrica su 4surf con Dario Negri

A cura di Dario Negri Chi è Dario Negri Mammifero di sesso maschile della specie “homo sapiens”, sottospecie “goofy foot” (ricordiamo che i goofy sono stati creati dalla scintilla divina, mentre i reg ...

Sapiensv è il titolo di un libro che ha venduto 15 milioni di copie. Non è plurale, l'errore è del traduttore italiano di Harari.A cura di Dario Negri Chi è Dario Negri Mammifero di sesso maschile della specie “homo sapiens”, sottospecie “goofy foot” (ricordiamo che i goofy sono stati creati dalla scintilla divina, mentre i reg ...