Sanità in Campania, la proposta anti-Covid del gruppo "Sant'Agata Viva" (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSant'Agata de Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo l'appello/proposta del gruppo "Sant'Agata Viva". "Il Coordinamento cittadino di Italia Viva Sant' Agata de Goti "Sant'Agata VIVA", con la presente fa appello e chiede, in relazione a quanto in oggetto, attivare ogni idonea iniziativa per una piena ed immediata concretizzazione della programmazione già prevista per l'AORN "San Pio" di Benevento ed in particolare, con la dovuta urgenza, la possibilità di avviare iniziative finalizzate a fornire specifiche attrezzature / allestimenti operativi, con adeguate nuove risorse umane, per accogliere ed assistere la crescente domanda/richiesta di assistenza ospedaliera conseguente Emergenza Epidemiologica da Covid 19.

