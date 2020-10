San Donà di Piave, bambina di due anni fugge di casa e viene trovata in strada: la mamma era ubriaca (Di domenica 18 ottobre 2020) commenta ansa Una bambina di due anni da sola di notte a un passo dalla carreggiata. E' la scena a cui hanno assistito gli automobilisti in via Garibaldi a San Donà di Piave, Venezia, nella tarda ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020) commenta ansa Unadi dueda sola di notte a un passo dalla carreggiata. E' la scena a cui hanno assistito gli automobilisti in via Garibaldi a San Donà di, Venezia, nella tarda ...

Italia_Notizie : San Donà, bimba di due anni scappa di casa: la mamma era ubriaca - SoniaFurfaro : RT @Padri_Chiesa: Cristo è detto bontà, giustizia e verità. Bontà perché dona la grazia a chi non crede in Lui, giustizia perché dà ad ognu… - Padri_Chiesa : Cristo è detto bontà, giustizia e verità. Bontà perché dona la grazia a chi non crede in Lui, giustizia perché dà a… - la_lucaci : L’unica cosa bella che ha fatto il COVID, è instaurare in quel di San Donà di Piave il servizio Deliveroo ???? -

Ultime Notizie dalla rete : San Donà Linea verde da Barona a Bisceglie: arrivano 13 mila nuovi alberi Corriere Milano