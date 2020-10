Salernitana | Lotito punge i tifosi | «Sono io il presidente»

(Di domenica 18 ottobre 2020) Claudiodella, ha lanciato una nuova provocazione aigranata: le sue dichiarazioni Claudiodella, ha lanciato una nuova provocazione aigranata.– «Non faccio polemiche, nonabituato a farne. Ifacessero i, ilfacesse il. Devono parlare delle cose che gli appartengono e tifare la squadra del cuore nel rispetto delle regole. Non consentirò mai aidi sostituirsi alla società». PRIMO POSTO IN SERIE B – «Sicuramente la squadra ha dimostrato di essere compatta, ...

ROMANORD4 : @MarcoAnselmi24 Alla fine sarà colpa di INZAGHI È LOTITO resterà con noi lui non sbaglia mai Preparamose all'ex all. della Salernitana. - citynowit : “'Non consentirò mai ai tifosi di sostituirsi alla società' ” - clikservernet : Lotito ai tifosi della Salernitana: “Pensate a fare i tifosi, io a fare il presidente” - Noovyis : (Lotito ai tifosi della Salernitana: “Pensate a fare i tifosi, io a fare il presidente”) Playhitmusic - - siamo_la_Roma : ?? #Lotito ha parlato ai tifosi della #Salernitana ?? “Pensate a fare i tifosi, io a fare il presidente” ???? Le sue… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Lotito

Claudio Lotito, presidente della Salernitana, ha lanciato una nuova provocazione ai tifosi granata. TIFOSI – «Non faccio polemiche, non sono abituato a farne. I tifosi facessero i tifosi, il ...Lotito risponde ai tifosi della Salernitana. La Salernitana è in un periodo magico in campionato, nonostante la contestazione contro la società (e la multiproprietà) continui a farla da padrone a Sale ...