Sabrina Salerno oggi, primo piano elettrizzante: «Dove si firma per poterti sposare?» (Di domenica 18 ottobre 2020) Sabrina Salerno ha iniziato ad incantare i suoi fan con la sua stupenda voce e con la sua innata bellezza a partire dagli anni ’80, raggiungendo un’incredibile popolarità sia in Italia che nel resto d’Europa. oggi Sabrina Salerno è seguita moltissimo anche sui social. Il suo profilo Instagram ha oltre 655 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dai suoi numerosi post. Poche ore fa la Salerno ha deciso di pubblicare un suo primo piamo decisamente elettrizzante. Lo scatto ha lasciato pochissimo spazio all’immaginazione. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di like e commenti. Leggi anche –> Sabrina ... Leggi su urbanpost (Di domenica 18 ottobre 2020)ha iniziato ad incantare i suoi fan con la sua stupenda voce e con la sua innata bellezza a partire dagli anni ’80, raggiungendo un’incredibile popolarità sia in Italia che nel resto d’Europa.è seguita moltissimo anche sui social. Il suo profilo Instagram ha oltre 655 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dai suoi numerosi post. Poche ore fa laha deciso di pubblicare un suopiamo decisamente. Lo scatto ha lasciato pochissimo spazio all’immaginazione. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di like e commenti. Leggi anche –>...

