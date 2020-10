Rugby femminile, Serie A 2020-2021: vittorie all’esordio per Villorba e Valsugana (Di domenica 18 ottobre 2020) Va in archivio la prima giornata, monca per il rinvio di CUS Torino-Benetton Rugby, del Girone 1 della Serie A di Rugby femminile: vittorie con bonus offensivo sia per il Villorba, che nel big match contro il Colorno vince per 34-0 marcando sei mete, sia per il Valsugana, che dilaga per 0-118 in casa dell’Unione Capitolina. Risultati Serie A femminile, Girone 1, I° turno, 18.10.20 ore 15.30ArredissimA Villorba Rugby-HBS Colorno 34-0 Unione Rugby Capitolina-Valsugana Rugby Padova 0-118 CUS Torino-Benetton Rugby rinviata CLASSIFICA GIRONE 1 Valsugana Rugby Padova 5 ArredissimA ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Va in archivio la prima giornata, monca per il rinvio di CUS Torino-Benetton, del Girone 1 dellaA dicon bonus offensivo sia per il, che nel big match contro il Colorno vince per 34-0 marcando sei mete, sia per il, che dilaga per 0-118 in casa dell’Unione Capitolina. Risultati, Girone 1, I° turno, 18.10.20 ore 15.30ArredissimA-HBS Colorno 34-0 UnioneCapitolina-Padova 0-118 CUS Torino-Benettonrinviata CLASSIFICA GIRONE 1Padova 5 ArredissimA ...

zazoomblog : Rugby femminile Serie A 2020-2021: vittorie all’esordio per Villorba e Valsugana - #Rugby #femminile #Serie #2020-… - Emon60302373 : Simpatico come provino disperatamente a inserire lo sport nei loro post per discriminare una categoria di persone c… - zazoomblog : Rugby femminile: Schakuro arrestata per le proteste in Bielorussia - #Rugby #femminile: #Schakuro - Federugby : ?? #SerieA femminile, alle 15.30 debuttano 6? squadre del girone 1 Al via domenica 15/11 le competizioni degli altri… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ? @Federugby – la #FIR ha reso noto il calendario del #Girone1 della #SerieAFemminile 2020/21, al via il prossimo 18 ott… -