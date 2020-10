Rugby femminile: Schakuro arrestata per le proteste in Bielorussia (Di domenica 18 ottobre 2020) La capitana della nazionale bielorussa di Rugby femminile Mariya Schakuro è stata arrestata a Minsk in seguito alla sua partecipazione alle proteste. Oltre il Rugby femminile: le proteste Era martedì 13 ottobre quando la squadra svizzera del Winterthur Rugby Club comunicava l’arresto di Mariya Schakuro. L’atleta, famosa soprattutto per capitanare la propria nazionale, ha infatti partecipato a Minsk a manifestazioni di protesta contro il governo bielorusso. E proprio per questi motivi sarebbe stat arrestata dalla polizia. La squadra di Rugby femminile del Winterthur Rugby Club. Credits: Facebook. La situazione che si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) La capitana della nazionale bielorussa diMariyaè stataa Minsk in seguito alla sua partecipazione alle. Oltre il: leEra martedì 13 ottobre quando la squadra svizzera del WinterthurClub comunicava l’arresto di Mariya. L’atleta, famosa soprattutto per capitanare la propria nazionale, ha infatti partecipato a Minsk a manifestazioni di protesta contro il governo bielorusso. E proprio per questi motivi sarebbe statdalla polizia. La squadra didel WinterthurClub. Credits: Facebook. La situazione che si ...

