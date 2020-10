Rosari e amuleti | la nuova tendenza sfila in passerella

Leggi su solodonna

(Di domenica 18 ottobre 2020) E’ sempre più diffusa nella moda laa portare sulle passerelle piccoli dettagli come, ex voto e simboli sacri mescolati cone portafortuna. Ecco come sacro e profano si uniscono nel mondo del fashion! Già Madonna, agli esordi della sua carriera, aveva adottato uno stile che si rifaceva alla religione. Forse, però, i tempi non erano ancora maturi e perciò la cantante subì dure critiche,Articolo completo: dal blog SoloDonna