Roma sconfitta: vince Milano 93-71. Cade la Virtus Bologna (Di domenica 18 ottobre 2020) Milano - Terzo stop consecutivo per la Virtus Roma che non può nulla contro la corazzata Milano e Cade per 93-71. Gara a senso unico che gli uomini di Messina amministrano per tutti e 40 i minuti, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020)- Terzo stop consecutivo per lache non può nulla contro la corazzataper 93-71. Gara a senso unico che gli uomini di Messina amministrano per tutti e 40 i minuti, ...

Santini2008 : RT @Skysurfer72: 8 punti in 4 partite, nessuna sconfitta, 2 partite giocate in 10 per mezz’ora o più, di cui una ripresa a Roma con un uomo… - Claudeherou : RT @Skysurfer72: 8 punti in 4 partite, nessuna sconfitta, 2 partite giocate in 10 per mezz’ora o più, di cui una ripresa a Roma con un uomo… - BignamiBignami : RT @AndreaMarano11: Sconfitta per Sgarbi (e per il Codacons): la mascherina resta obbligatoria, lo dice il Tar - orlandoreale : RT @tajaliga: Ho una paura fottuta che in caso di sconfitta, Trump si candidi a sindaco di Roma... - v_vivarelli : RT @tajaliga: Ho una paura fottuta che in caso di sconfitta, Trump si candidi a sindaco di Roma... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sconfitta Roma sconfitta a tavolino ForzaRoma.info Milano non si ferma: Roma sconfitta 93-71. Ko la Virtus Bologna

Gli uomini di Messina trovano il quarto successo consecutivo e restano in vetta alla classifica: 15 punti per Moretti. Si arrestano le V Nere contro la Reggiana: termina 77-67 ...

L’Inter di Conte tentenna in avvio, ma le grandi rivali come hanno iniziato?

Pochi punti e non contro, tolta la Roma di Fonseca, squadra comunque non al top della ... il Cagliari e poi il fortunoso pareggio contro un’Inter sprecona e la tremenda sconfitta contro una modesta ...

Gli uomini di Messina trovano il quarto successo consecutivo e restano in vetta alla classifica: 15 punti per Moretti. Si arrestano le V Nere contro la Reggiana: termina 77-67 ...Pochi punti e non contro, tolta la Roma di Fonseca, squadra comunque non al top della ... il Cagliari e poi il fortunoso pareggio contro un’Inter sprecona e la tremenda sconfitta contro una modesta ...