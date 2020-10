Roma, il Campidoglio valuta restrizioni alla movida in base al nuovo dpcm (Di domenica 18 ottobre 2020) A Roma potrebbe esserci subito una stretta alla movida sulla scorta del nuovo dcpm che predispone che le restrizioni su singole strade, piazze o aree dei comuni siano affidate ai sindaci. Dal Campidoglio emerge come questa eventualità sia tenuta in considerazione dal sindaco Raggi e dalla giunta che dunque sarà pronta a disporre delle chiusure e serrate in zone troppo frequentate per evitare assembramenti. Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Apotrebbe esserci subito una strettasulla scorta deldcpm che predispone che lesu singole strade, piazze o aree dei comuni siano affidate ai sindaci. Dalemerge come questa eventualità sia tenuta in considerazione dal sindaco Raggi e dgiunta che dunque sarà pronta a disporre delle chiusure e serrate in zone troppo frequentate per evitare assembramenti.

