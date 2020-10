Roma, il baby Zalewski convocato. Boniek esulta su Twitter (Di domenica 18 ottobre 2020) Per un polacco che doveva arrivare (Milik), la Roma ne ha in casa un altro. Nicola Zalewski, trequartista classe 2002, è tra i convocati di Paulo Fonseca per il match di stasera contro il Benevento all’Olimpico. Ad esultare anche Zibi Boniek, ex leggenda della Roma e presidente della Federazione polacca, che con un tweet ha annunciato “la prima convocazione per Nicola Zalewski”. A corredo del post anche l’emoticon degli applausi. TWEET Nicola Zalewski dzisiaj po raz pierwszy na ławce👏🏻👏🏻 @OfficialASRoma — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 18, 2020 Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Per un polacco che doveva arrivare (Milik), lane ha in casa un altro. Nicola, trequartista classe 2002, è tra i convocati di Paulo Fonseca per il match di stasera contro il Benevento all’Olimpico. Adre anche Zibi, ex leggenda dellae presidente della Federazione polacca, che con un tweet ha annunciato “la prima convocazione per Nicola”. A corredo del post anche l’emoticon degli applausi. TWEET Nicoladzisiaj po raz pierwszy na ławce👏🏻👏🏻 @OfficialAS— Zbigniew(@Zibi) October 18, 2020

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Baby K - Roma - Bangkok (feat. Giusy Ferreri) - CucchiniSrl : Giuseppe Maggio #sulpiubello ##eaglepictures #alicenellacittà #roma #2020 dal 21 #onthetheatre #buty #funy #love… - lovely13san : RT @yunhoflwer: scambio! (solo in italia, a mano a roma) ? ho: seonghwa inception ver A ? vorrei: san inception ver A, san ep fin anniversa… - astergizer : RT @yunhoflwer: scambio! (solo in italia, a mano a roma) ? ho: seonghwa inception ver A ? vorrei: san inception ver A, san ep fin anniversa… - yunhoflwer : scambio! (solo in italia, a mano a roma) ? ho: seonghwa inception ver A ? vorrei: san inception ver A, san ep fin a… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma baby Parlano due ex baby squillo: “Non capivamo nulla, adesso i nostri genitori non ci parlano” Fanpage.it Borussia Dortmund, Emre Can salta la Lazio

La partenza in aereo per Roma è fissata per domani mattina ... alle spalle di Haaland. In panchina, Reus e il baby Reyna, 17 anni, ala, passaporto americano, figlio d'arte, un gol e quattro assist in ...

Roma 2020, John Waters: “visto Elvis, da bambino capii di essere gay”

Il trash al giorno d'oggi è Donald Trump. "Non è più neanche divertente riderne. Stiamo vivendo un b-movie dell'orrore", ha precisato l'iconico John Waters alla Festa del Cinema di Roma.

La partenza in aereo per Roma è fissata per domani mattina ... alle spalle di Haaland. In panchina, Reus e il baby Reyna, 17 anni, ala, passaporto americano, figlio d'arte, un gol e quattro assist in ...Il trash al giorno d'oggi è Donald Trump. "Non è più neanche divertente riderne. Stiamo vivendo un b-movie dell'orrore", ha precisato l'iconico John Waters alla Festa del Cinema di Roma.