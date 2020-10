Roma, i convocati per il Benevento. Prima chiamata per Mayoral (Di domenica 18 ottobre 2020) Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera alle 20.45 contro il Benevento. Prima chiamata per Borja Mayoral, ultimo arrivo in attacco per la formazione giallorossa. Non c’è Smalling out per infortunio. Questi i convocati Portieri: Pau Lopez, Boer, Mirante Difensori: Ibanez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Darboe, Zalewski Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Borja Mayoral, Perez Fonte Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Paulo Fonseca ha diramato la lista deiin vista della sfida di questa sera alle 20.45 contro ilper Borja, ultimo arrivo in attacco per la formazione giallorossa. Non c’è Smalling out per infortunio. Questi iPortieri: Pau Lopez, Boer, Mirante Difensori: Ibanez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Darboe, Zalewski Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Borja, Perez Fonte Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

