Roma, cinghiali sterminati al parco giochi, il pianto di un bambino: «Non ci voglio più andare in quel giardino», lo sfogo diventa virale (Di domenica 18 ottobre 2020) L'innocenza colpita al cuore. Due volte. La prima attraverso la strage di sei ignari cuccioli e della loro mamma. La seconda per aver lasciato che l'orrendo crimine venisse perpetrato in un'area che nasce e dovrebbe rimanere zona franca. luogo di svago e di pace, un giardino pubblico. E invece quella pace è stata violata da uomini armati di fucile, da grida scomposte, da insulti scurrili. Una scenario di guerra che ha sconvolto tutti, giovani, anziani, ma soprattutto loro, i bambini. "Non voglio andare più in quel giardino" commenta tra le lacrime un bimbo di otto anni che frequenta la vicina scuola elementare "In questo posto io prima con i miei amici mi divertivo tanto…ora io sono molto dispiaciuto perché erano animali ...

