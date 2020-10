Roma-Benevento | Fonseca | “Scudetto? Abbiamo obiettivo Champions League”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Se laè candidata per lo Scudetto? Cerco sempre di essere equilibrato. Juventus e Inter hanno fatto grandi investimenti e sono le principali candidate a vincere il campionato. Lavuole migliorarsi e cercare un posto inLeague”. Queste le dichiarazioni di Paulodopo la netta vittoria della suaper 5-2 sulall’Olimpico. In gol Pedro, Veretout su rigore, Carles Perez e Dzeko, al ritorno alla rete con una doppietta. La novità di giornata è il ritorno al 4-2-3-1 vista l’assenza di Smalling: “La squadra ha dimostrato di poter giocare con due diversi sistemi di gioco, sia con la difesa a tre che con quella a quattro. Sceglieremo in base alla partita e all’avversario”, ha spiegato il ...