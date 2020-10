Roma a valanga. Il Liverpool perde Van Dijk (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma - La Roma super il Benevento 5-2 allo stadio Olimpico con doppietta di Dzeko . L'Udinese batte 3-2 il Parma alla Dacia Arena. Brutto infortunio per Virgil Van Dijk che dovrà operarsi al ginocchio:... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020)- Lasuper il Benevento 5-2 allo stadio Olimpico con doppietta di Dzeko . L'Udinese batte 3-2 il Parma alla Dacia Arena. Brutto infortunio per Virgil Vanche dovrà operarsi al ginocchio:...

Il Fisco torna a riscuotere anche a Roma. In arrivo una valanga di cartelle esattoriali

ROMA - La Roma super il Benevento 5-2 allo stadio Olimpico con doppietta di Dzeko. L'Udinese batte 3-2 il Parma alla Dacia Arena. Brutto infortunio per Virgil Van Dijk che dovrà operarsi al ginocchio: ...

Milan, derby e primato. Il Crotone ferma la Juve

II rossoneri superano l'Inter e restano in testa a punteggio pieno. Solo 1-1 dei bianconeri. Il Napoli stende l'Atalanta con un netto 4-1. Crolla la Lazio sconfitta 3-0 a Marassi dalla Sampdoria. In c ...

Milan, derby e primato. Il Crotone ferma la Juve

II rossoneri superano l'Inter e restano in testa a punteggio pieno. Solo 1-1 dei bianconeri. Il Napoli stende l'Atalanta con un netto 4-1. Crolla la Lazio sconfitta 3-0 a Marassi dalla Sampdoria.