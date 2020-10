Roberta Modigliani di Non è la Rai | come la ritroviamo trent’anni dopo | età | famiglia | lavoro | look

Leggi su tuttivip

(Di domenica 18 ottobre 2020) Non è la Rai è stato per gli anni ’90 una fonte inesauribile di talenti e grandi scoperte. Fu proprio la trasmissione a lanciare nel mondo dello spettacolo volti tutt’oggi noti dello spettacolo quali Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore, Claudia Gerini, Miriana Trevisan: donne bellissime e piene di qualità. Chi si ricorda invece la bellaGhinazzi, in arte? Occhioni verdi, fisico snello e un inconfondibile caschetto castano erano i suoi segni caratteristici che hanno fatto di lei una figura indimenticabile del panorama televisivo dei primi anni ’90.debuttò cantando il brano di Raffaella Carrà, A parole, con il quale stregò i telespettatori dal bordo della piscina dello studio di Rai 1. In ...