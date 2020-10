Ristoranti fino alle 24 | al liceo dopo le 9 | tutti i dettagli sul nuovo Dpcm Conte | La situazione è critica

(Di domenica 18 ottobre 2020) Una analisiata dellaCoronavirus in Italia. figlio di questo studio ilannunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe. Stop al consumo di alcolici in piedi ...

Corriere : ???? ULTIM'ORA – Stop a fiere e sagre, ristoranti aperti fino alle 24 - StefanoFeltri : Ma che stretta è lasciare aperti i ristoranti fino alle 24? Vogliamo pensare davvero che non si rischia il contagio… - fattoquotidiano : A Sappada da lunedì chiusi bar e hotel. Ristoranti aperti solo fino alle 17. “C’è focolaio di Covid, tutti i reside… - LuigiCornaglia : RT @jacopo_iacoboni: Ristoranti: aperti fino alle 24 Movida: decidano gli amministratori locali Trasporti: il nulla Palestre: decisione… - robreg1 : RT @Linkiesta: Bar, ristoranti e pizzerie aperti fino a mezzanotte, sale da ballo chiuse, feste con massimo sessanta persone e riunioni a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti fino

il Fatto Nisseno

Bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie con consumo ... E mentre l’asporto sarà consentito fino a mezzanotte, non è stato posto alcun limite orario per le consegne a domicilio.Per i ristoranti e bar è prevista la possibilità di apertura fino alle 24 se il consumo è ai tavoli, così come già previsto, ma solo fino alle 18 se il servizio non è al tavolo. Ai tavoli potranno ...