Ripartono le esecuzioni federali volute da Trump | dopo 70 anni al patibolo una donna

(Di domenica 18 ottobre 2020) Il dipartimento di Giustizia Usa ha fissato l’esecuzione di Lisa Montgomery, condannata a morte nel 2007 per omicidio, per il prossimo 8 dicembre. Si tratta della prima esecuzione di una detenuta federale in oltre 60quella di Bonny Heady, uccisa in una camera a gas nel 1953. “La sua condanna ha esaurito gli appelli e le sue richieste sono state rigettate da tutte le corti che l’hanno prese in considerazione”, si legge nella dichiarazione del dipartimento di Giustizia dell’amministrazione, che nei mesi scorsi ha ripreso leuna moratoria de facto di quasi 20.Da luglio ad oggi ci sono state già sei. Oltre a quella di Montgomery, il ...