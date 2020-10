Rimonta clamorosa del Sassuolo: sconfitto 4-3 il Bologna (Di domenica 18 ottobre 2020) Partita dalle mille emozioni, quella del Dall’Ara, nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. La squadra di Roberto De Zerbi s’impone 4-3 dopo essere stata sotto 3-1 nel punteggio. Il vantaggio è dei rossoblù con Soriano, il pari momentaneo è di Berardi. Poi l’allungo dei padroni di casa, con Svanberg e Orsolini: all’ora di gioco, il Bologna conduce 3-1. Al 64′ comincia la Rimonta: Djuricic accorcia, sei minuti dopo Caputo pareggia. Al 77′ il sorpasso con l’autogol di Tomiyasu che lancia il Sassuolo e provoca la terza sconfitta in quattro partite per i rossoblù. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Partita dalle mille emozioni, quella del Dall’Ara, nel derby emiliano tra. La squadra di Roberto De Zerbi s’impone 4-3 dopo essere stata sotto 3-1 nel punteggio. Il vantaggio è dei rossoblù con Soriano, il pari momentaneo è di Berardi. Poi l’allungo dei padroni di casa, con Svanberg e Orsolini: all’ora di gioco, ilconduce 3-1. Al 64′ comincia la: Djuricic accorcia, sei minuti dopo Caputo pareggia. Al 77′ il sorpasso con l’autogol di Tomiyasu che lancia ile provoca la terza sconfitta in quattro partite per i rossoblù. L'articolo ilNapolista.

Il Sassuolo non molla e accorcia con Djuricic. Poco dopo Caputo pareggia con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo, prima della clamorosa autorete di Tomiyasu che regala i tre punti alla ...

Moto3, Aragon: super rimonta di Masia, da 17esimo a primo!

Il pilota del Leopard Racing risale dal 17esimo posto in griglia e beffa all'ultimo giro Fernandez, passato anche da Binder. Arenas è settimo, ma allunga.

