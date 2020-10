Rho | un milione a vie e marciapiedi | nuovo look per quaranta strade

(Di domenica 18 ottobre 2020) Unperda parte del Comune, tre lotti di lavoro partiti nei giorni scorsi e un quarto cantiere che sarà avviato in primavera. Complessivamente saranno interessate 40 ...

Un milione per strade e marciapiedi da parte del Comune, tre lotti di lavoro partiti nei giorni scorsi e un quarto cantiere che sarà avviato in primavera. Complessivamente saranno interessate 40 ...È previsto anche il rifacimento integrale dell’asfalto di via Ratti grazie a 300mila euro di Regione Lombardia.