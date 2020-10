Repubblica | il 20% dei giovani pensa che il virus sia solo un’influenza

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 ottobre 2020) Sui risultati di un’indagine promossa dall’Osservatoriodell’Istituto Toniolo, condotta da Ipsos tra il 4 e il 14 ottobre. Esamina un ampio campione ditra i 18 e i 34 anni per valutare quale sia il loro atteggiamento nei confronti della pandemia. I ragazzi, infatti sono considerati i “nuovi untori” nella seconda ondata del Covid, per i loro comportamenti al di fuori delle scuole.Questo dopo un’estate in cui sono stati lasciati sostanzialmente liberi di fare ciò che volevano, in balia di messaggi estremamente contraddittori “nonrispetto all’uso dei mezzi pubblici, ma anche sulle discoteche riaperte e poi chiuse; sul campionato di calcio ripreso, veicolando l’impressione di una normalità riconquistata senza mascherina, ...