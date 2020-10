Regista Antonio Ricci positivo al Covid-19 (Di domenica 18 ottobre 2020) TGCom24 riferisce di aver contattato la famiglia e che questa "ha piena fiducia nell'operato dell'equipe che lo ha in cura". Leggi su it.sputniknews (Di domenica 18 ottobre 2020) TGCom24 riferisce di aver contattato la famiglia e che questa "ha piena fiducia nell'operato dell'equipe che lo ha in cura".

Agato_Agato : Il regista di Antonio Conte. - takaperfect : @Gvnn80 @TATJANASL @EvaArriagaD @skipbolden @colebrax @CHANNINGPOSTERS @SamesCarolyn @Ms_Golightly @_IrAdler… - casting_provini : Casting attrice e bambina per il nuovo cortometraggio retribuito del regista calabrese Antonio La Camera, prodotto… - FabianaP79 : Thread sul nuovo meraviglioso album di #Maldestro #Egosistema 11) Come Kim Ki-Duk Antonio prova a raccontarsi come… - provinicasting : Casting 2 ruoli per cortometraggio diretto dal regista calabrese Antonio La Camera -