Regioni al Governo su Dpcm: bar e ristoranti chiusi alle 24. Tamponi anche in farmacia (Di domenica 18 ottobre 2020) Le Regioni non concordano sulle misure rigide che vorrebbe adottare il Governo. In un lungo documento, elencano le loro proposte: soprattutto quelle di limitare gli orari di bar e ristoranti non prima delle 24. Favorire la possibilità di fare Tamponi e screening sierologici anche nelle farmarcie. E garantire ristoro eoconomico alle attività penalizzate da chiusure e limitazioni Leggi su firenzepost (Di domenica 18 ottobre 2020) Lenon concordano sulle misure rigide che vorrebbe adottare il. In un lungo documento, elencano le loro proposte: soprattutto quelle di limitare gli orari di bar enon prima delle 24. Favorire la possibilità di faree screening sierologicinelle farmarcie. E garantire ristoro eoconomicoattività penalizzate da chiusure e limitazioni

carlosibilia : La #SecondaOndata impone una maggiore stretta. Più smartworking, meno movida. Il miliardo e 400milioni distribuito… - GiovanniToti : Le Regioni hanno proposto al #Governo di non chiudere le palestre, hanno confermato la richiesta di chiusura dei lo… - GiovanniToti : È finita da poco la riunione tra le Regioni e il #Governo, con i Ministri Speranza e Boccia. Stiamo lavorando ad al… - cocchi2a : RT @serebellardinel: Vogliono #Mes per #SanitaPubblica, ma fondi e attrezzature inviati dal #Governo alle #Regioni, molte regioni non li av… - jacketizi : RT @ChiodiDonatella: 'HANNO STATO LE #REGIONI' C'HA PROVATO #CONTE C'HA RIPROVATO #ARCURI MA GLI DICE MALE Campioni di scaricabarile sugli… -