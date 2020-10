Reggio Emilia, spari in piazza intorno alle 23: tre feriti (Di domenica 18 ottobre 2020) Notte di paura a Reggio Emilia. Infatti nella città Emiliana, un uomo ha aperto il fuoco intorno alle 23, provocando tre feriti. Sabato di paura a Reggio Emilia. Infatti erano alle 23, quando nella piazza principale un uomo ha aperto il fuoco, esplodendo diversi colpi di pistola. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche perchè … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Notte di paura a. Infatti nella cittàna, un uomo ha aperto il fuoco23, provocando tre. Sabato di paura a. Infatti erano23, quando nellaprincipale un uomo ha aperto il fuoco, esplodendo diversi colpi di pistola. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche perchè … L'articolo proviene da Inews.it.

