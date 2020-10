Reggio Emilia, sparatoria nel centro storico, tre feriti (Di domenica 18 ottobre 2020) Notte di paura a Reggio Emilia. Intorno alle 23,30 in piazza del Monte, pieno centro storico, sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco e tre ragazzi sono rimasti feriti, di cui uno gravemente, portato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova.Le prime informazioniA quanto si apprende, il responsabile sarebbe un giovane che, in seguito a una discussione con altri ragazzi, avrebbe tirato fuori una pistola scacciacani modificata e avrebbe sparato per poi scappare via tra la folla spaventata facendo perdere le sue tracce. A quell’ora c’erano molte persone nelle vie centrali della città e nei luoghi della movida, presidiate da agenti delle forze dell’ordine in ottemperanza al Dpcm del Governo, subito intervenuti sul posto insieme ai soccorritori. Le indagini ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 ottobre 2020) Notte di paura a. Intorno alle 23,30 in piazza del Monte, pieno, sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco e tre ragazzi sono rimasti, di cui uno gravemente, portato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova.Le prime informazioniA quanto si apprende, il responsabile sarebbe un giovane che, in seguito a una discussione con altri ragazzi, avrebbe tirato fuori una pistola scacciacani modificata e avrebbe sparato per poi scappare via tra la folla spaventata facendo perdere le sue tracce. A quell’ora c’erano molte persone nelle vie centrali della città e nei luoghi della movida, presidiate da agenti delle forze dell’ordine in ottemperanza al Dpcm del Governo, subito intervenuti sul posto insieme ai soccorritori. Le indagini ...

