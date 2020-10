Raoul Bova | il primo romanzo | «Ho scritto per ricordare le cose belle»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 ottobre 2020) «Il mondo del nuoto è stato un serbatoio fantastico di lezioni di vita. Alcune le ho capite allora. Altre sono diventate più chiare col tempo». Il tempo che oggi, a 49 anni, ha portato Raoul Bova in libreria con il suo primo romanzo «Le regole dell’acqua» (Rizzoli). «Mi chiedevano di farlo da quando avevo 25 anni, ma non volevo essere banale. Adesso, però, avevo un po’ di cose da raccontare», ha spiegato in una lunga intervista al Corriere della Sera.