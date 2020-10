Raoul Bova e la famiglia allargata: “Finalmente i miei figli…” (Di domenica 18 ottobre 2020) Raoul Bova si racconta a Il Corriere della Sera, in occasione dell’uscita del suo libro Le regole dell’acqua: vita e carriera si intrecciano tra le pagine di quella che è una biografia. Dopo tanti anni dalla prima richiesta, arriva anche il debutto letterario di Raoul Bova, 49 anni, papà di Alessandro e Francesco, nati dal … L'articolo Raoul Bova e la famiglia allargata: “Finalmente i miei figli…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 18 ottobre 2020)si racconta a Il Corriere della Sera, in occasione dell’uscita del suo libro Le regole dell’acqua: vita e carriera si intrecciano tra le pagine di quella che è una biografia. Dopo tanti anni dalla prima richiesta, arriva anche il debutto letterario di, 49 anni, papà di Alessandro e Francesco, nati dal … L'articoloe la: “Finalmente ifigli…” proviene da www.meteoweek.com.

Raoul Bova si racconta a Il Corriere della Sera, in occasione dell’uscita del suo libro Le regole dell’acqua: vita e carriera si intrecciano tra le pagine di quella che è una biografia. «Ho scritto Le ...

Sergio De Caprio

Il Capitano Ultimo per molti è solo un personaggio di fantasia, protagonista di fortunate fiction con protagonista Raoul Bova, per altri è e invece un soldato fuori controllo. Quel che è certo è che l ...

