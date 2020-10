Rai Sport chiude?

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 18 ottobre 2020) La spending rewiew di casa Rai porterà alla chiusura di Rai? Tra le altre proposte di Fabrizio Salini al CdA ci sono anche la chiusura del canale istituzionale e di quello in inglese. Inoltre, ci potrebbe essere l'accorpamento di Rai Storia e Rai 5, oltre ad altri tagli comprensivi di edizioni TG e alcuni programmi. Lo share di Raisi aggira attorno a un non esaltante 1%, ma offre spazio ae categorie minori. Alcuni contenuti potrebbero essere dirottati su Rai2.