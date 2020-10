Ragazzo aggredito da una baby gang: ricoverato in terapia intensiva (Di domenica 18 ottobre 2020) A Lanciano, un Ragazzo 18enne è stato aggredito da una baby gang: a seguito di un pugno ricevuto alla tempia, ora si trova ricoverato in terapia intensiva. Dilaga la violenza fra i giovani. Un fenomeno che quotidianamente porta agli onori della cronaca episodi deprecabili. Tra questi, la brutale aggressione subita da un giovane 18enne a … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 18 ottobre 2020) A Lanciano, un18enne è statoda una: a seguito di un pugno ricevuto alla tempia, ora si trovain. Dilaga la violenza fra i giovani. Un fenomeno che quotidianamente porta agli onori della cronaca episodi deprecabili. Tra questi, la brutale aggressione subita da un giovane 18enne a … L'articolo proviene da YesLife.it.

