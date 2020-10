Questa donna piange pietre dagli occhi corre in ospedale | medici senza parole

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ding Aihua è unacinese molto famosa. Infatti la sua storia è stata raccontata da milioni di giornalisti in tutto il mondo. Come maigiovane è diventata così nota in Cina e nel resto del mondo? La sua storia è davvero incredibile e a tratti potrebbe sembrare del tutto inventata, invece è tutto vero e anche ilo hanno confermato. Ding Aihua ha un modo del tutto particolare dire: dai suoinon fuoriescono lacrime, ma. A raccontare la storia di Ding per la prima volta è stato suo marito. L’uomo ha raccontato alla stampa di quanto sia doloroso questo fatto per sua moglie. Infatti per laè impossibilere normalmente e le...