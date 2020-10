Quell'uragano di papà: Zachery Ty Bryan arrestato per aver aggredito la sua fidanzata (Di domenica 18 ottobre 2020) L'attore di Quell'uragano di papà, Zachery Ty Bryan è stato arrestato nell'Oregon: è accusato tra l'altro di aver tentato di strangolare la fidanzata. L'attore di Quell'uragano di papà, Zachery Ty Bryan, è stato arrestato per una presunta aggressione alla sua ragazza lo scorso venerdì sera. Negli anni Novanta era diventato famoso anche in Italia grazie al ruolo di Brad Taylor nella serie televisiva con protagonista Tim Allen. La notizia dell'arresto di Zachery Ty Bryan è stata diffusa dall'agenzia di stampa internazionale Associated Press: l'attore è stato ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020) L'attore didi;,Tyè statonell'Oregon: è accusato tra l'altro ditentato di strangolare la. L'attore didi;,Ty, è statoper una presunta aggressione alla sua ragazza lo scorso venerdì sera. Negli anni Novanta era diventato famoso anche in Italia grazie al ruolo di Brad Taylor nella serie televisiva con protagonista Tim Allen. La notizia dell'arresto diTyè stata diffusa dall'agenzia di stampa internazionale Associated Press: l'attore è stato ...

Bryan è conosciuto per il ruolo di Bradley Michael "Brad" Taylor, il figlio maggiore di Tim Taylor, interpretato da Tim Allen, nella serie televisiva Quell'uragano di papà. Bryan è apparso in ...

