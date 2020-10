Quasi 12mila positivi | 69 morti | ci sta sfuggendo di mano? Lombardia-Lazio | dati inquietanti | il bollettino

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ildi domenica 18 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 11.705 nuovi casi su 146.541 tamponi analizzati (tasso dità schizzato all'8 per cento). Gli attualmentesono saliti a 126.237, mentre isono stati 69, i guariti 2.334, i ricoverati con sintomi 514 (7.131 totali) e quelli in terapia intensiva 45 (750 complessivi): questi sono i numeri principali delle ultime 24 ore, che conferil trend a dir poco preoccupante. Anche perché daidelle singole regioni c'è l'impressione che la situazione rischia di sfuggire di: laha fatto registrare 2.975 nuovi casi, ma non è l'unica con un incremento diimportante. I contagi ...

In attesa della conferenza di Giuseppe Conte, prevista attorno alle 18, per la presentazione del nuovo Dpcm in vigore da domani, è stato diramato il nuovo bollettino dei contagi da coronavirus in ...